Путин призвал выйти на ставку по ипотеке ниже 8%

101

По его словам, в последнее время этот показатель вырос с прежних 9,56% до 10,5-11%.Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС."Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами", — добавил Путин.По данным Центробанка, на начало года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 9,56 процента годовых.Исторического минимума — 9,41 процента — она достигла в сентябре прошлого года, а впервые ниже десяти процентов опустилась в октябре 2017-го.О необходимости добиваться снижения ставок по ипотеке президент заявил и во время февральского послания Федеральному собранию. Позднее он поручил правительству и Центробанку принять соответствующие меры.Кроме того, глава государства предложил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей, установить льготную ставку для семей с детьми на весь срок кредита, а также ввести механизм "каникул" для временно лишившихся дохода.Фото: Pixabay