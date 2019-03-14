Путин призвал выйти на ставку по ипотеке ниже 8%
14 марта 2019 18:26
101
По его словам, в последнее время этот показатель вырос с прежних 9,56% до 10,5-11%.
Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС.
"Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами", — добавил Путин.
По данным Центробанка, на начало года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 9,56 процента годовых.
Исторического минимума — 9,41 процента — она достигла в сентябре прошлого года, а впервые ниже десяти процентов опустилась в октябре 2017-го.
О необходимости добиваться снижения ставок по ипотеке президент заявил и во время февральского послания Федеральному собранию. Позднее он поручил правительству и Центробанку принять соответствующие меры.
Кроме того, глава государства предложил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей, установить льготную ставку для семей с детьми на весь срок кредита, а также ввести механизм "каникул" для временно лишившихся дохода.
Фото: Pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 марта 2019 18:26
Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС. Политика региона
99
14 марта 2019 15:19
Ранее к подобной мере после авиакатастрофы в Эфиопии прибегли страны ЕС, Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Армения, Украина, Ямайка и другие. В США запретить... Политика региона
307
14 марта 2019 15:13
Сегодня ГосДума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс... Политика региона
185
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1296
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
962
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
963
Видео
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1007
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
298
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
577
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
826
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
828
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
816
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1175
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1310
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
590
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
797
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1250
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1005
Мероприятия