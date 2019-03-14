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Путин призвал выйти на ставку по ипотеке ниже 8%

14 марта 2019 18:26
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Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС.
Как передает РИА Новости, к 2024 году ставки по ипотеке должны опуститься ниже восьми процентов годовых, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

По его словам, в последнее время этот показатель вырос с прежних 9,56% до 10,5-11%.

Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС.

"Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами", — добавил Путин.

По данным Центробанка, на начало года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 9,56 процента годовых.

Исторического минимума — 9,41 процента — она достигла в сентябре прошлого года, а впервые ниже десяти процентов опустилась в октябре 2017-го.

О необходимости добиваться снижения ставок по ипотеке президент заявил и во время февральского послания Федеральному собранию. Позднее он поручил правительству и Центробанку принять соответствующие меры.

Кроме того, глава государства предложил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей, установить льготную ставку для семей с детьми на весь срок кредита, а также ввести механизм "каникул" для временно лишившихся дохода. 


Фото:    Pixabay
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Комментарии



Политика региона
14 марта 2019  18:26
Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС.
Путин призвал выйти на ставку по ипотеке ниже 8%
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