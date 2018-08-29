Путин призвал обеспечивать предпенсионеров двумя днями на диспансеризацию

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— Необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты, — сказал президент во время обращения по поводу пенсионной реформы.Напомним, ранее Путин заявил, что принципиально важно сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, до полного завершения преобразований в пенсионной системе.Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.