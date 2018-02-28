Путин призвал МВД жестко пресекать действия «группировок», которые организуют направленные на раскол общества несанкционированные публичные акции
28 февраля 2018 23:53
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«Сегодня ряд группировок действуют дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь», — заявил Путин, выступая на коллегии МВД.
Президент назвал «прямой обязанностью» сотрудников МВД оперативную нейтрализацию «любых незаконных действий, направленных на раскол общества и дестабилизацию ситуации», так как они несут серьезную угрозу.
Одной из главных задач МВД Путин назвал обеспечение безопасности в общественных местах, призвав оперативно реагировать на любые нарушения порядка «на улицах, в транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях».
«Нужно шире применять современные технические средства, привлекать для помощи дежурным нарядам дружинников и другие общественные структуры», — сказал президент.
В конце декабря 2017 года Путин заявил, что дал указание главе ФСБ в случае наличия угрозы жизни сотрудников правоохранительных органов не брать живыми террористов.
«При угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — сказал тогда президент.
Выступая 28 февраля на коллегии МВД, Путин также отметил «позитивные тенденции» в работе МВД, к числу которых отнес рост раскрываемости убийств, разбойных нападений и квартирных краж.
«Однако не по всем направлениям ситуация столь благополучна», — отметил президент, указав на снижение (почти до 43%) общего уровня раскрываемости преступлений. «Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», — добавил он.
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