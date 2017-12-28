Путин приказал ФСБ при угрозе жизни со стороны террористов « в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»
28 декабря 2017 23:58
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«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона... Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул президент.
Путин назвал взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге терактом.
«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил Путин.
Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Его мощность оценивается в 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 13 человек. В больницах остаются шесть пострадавших.
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