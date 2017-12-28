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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин приказал ФСБ при угрозе жизни со стороны террористов « в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»

28 декабря 2017 23:58
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Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с офицерами-участниками операции в Сирии.
Как сообщает РБК, при задержании преступников следует действовать в рамках закона, но при угрозе жизни со стороны террористов сотрудникам правоохранительных органов нужно действовать решительно и ликвидировать их на месте. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с офицерами-участниками операции в Сирии. Трансляцию мероприятия ведет RT.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона... Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул президент.

Путин назвал взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге терактом.

«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил Путин.

Взрывное устройство с поражающими элементами ​сработало в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Его мощность оценивается в 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 13 человек. В больницах остаются шесть пострадавших.


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Комментарии



Политика региона
28 декабря 2017  23:58
Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с офицерами-участниками операции в Сирии.
Путин приказал ФСБ при угрозе жизни со стороны террористов « в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»
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