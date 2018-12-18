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Путин пригрозил новыми ракетами странам с «агрессивной риторикой»

18 декабря 2018 17:09
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По словам президента, состоялись успешные испытания новой межконтинентальной ракеты «Сармат», а вскоре начнется серийное производство новейшего ракетного комплекса «Авангард».
Президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил, что новинки отечественного военно-промышленного комплекса «кратно увеличивают потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивают безопасность России на ближайшие десятилетия», передает РБК.

По словам главы государства, новейшее оружие укрепит баланс сил и поспособствует установлению стабильности в мире. «Надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — подчеркнул Путин. Президент отметил, что новое российское вооружение не имеет аналогов в мире.

«Отмечу, что все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с новой государственной программой вооружения. Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета», — сказал президент. Путин подчеркнул, что доля современного вооружения сейчас составляет 82%.

Путин рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», также стартовало серийное производство новейшего ракетного комплекса «Авангард». Президент напомнил, что в 2018 году заступил на опытно-боевое дежурство гиперзвуковой комплекс «Кинжал», также военные отработали применение боевых лазерных комплексов «Пересвет». В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что истребители-перехватчики МиГ-31 с «Кинжалами» выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями.

Накануне командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил о том, что «Сармат» начнут поставлять в войска в 2021 году. В первую очередь новые ракеты поставят в Ужурскую ракетную дивизию. Также в 2019 году в ракетный полк Домбаровского соединения поступят первые «Авангарды».

Впервые о новинках российского ВПК президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта. Тогда президент показал запуск «Сармата», а также рассказал о разработке «Авангарда». В июле Минобороны опубликовало запись пуска ракеты «Авангарда».


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Комментарии



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