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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин прибыл в аэропорт Граца, откуда отправился на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль

18 августа 2018 17:14
398
Стало известно, что Кнайсль намерена провести деловую беседу с Путиным во время своей свадьбы.
Как передает газета "Известия", самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился в австрийском аэропорту Грац-Талерхоф, откуда российский лидер отправится в коммуну Гамлиц на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Как сообщает портал OE24, свадебная церемония пройдет в подворье «Чеппе» в Гамлице. По данным издания, из аэропорта Путин отправится туда на вертолете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 августа подтвердил визит Путина на церемонию бракосочетания главы МИД Австрии. Путин получил приглашение на мероприятие во время своего визита в страну, состоявшегося 5 июня.


Позднее стало известно, что Кнайсль намерена провести деловую беседу с Путиным во время своей свадьбы. В республике критически отнеслись к предстоящему приезду российского лидера. В МИД Австрии были вынуждены пояснить, что приглашение Путина на свадьбу не имеет политического подтекста. 
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Комментарии



Политика региона
18 августа 2018  17:14
Стало известно, что Кнайсль намерена провести деловую беседу с Путиным во время своей свадьбы.
Путин прибыл в аэропорт Граца, откуда отправился на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль
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