Путин прибыл в аэропорт Граца, откуда отправился на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль
18 августа 2018 17:14
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Как сообщает портал OE24, свадебная церемония пройдет в подворье «Чеппе» в Гамлице. По данным издания, из аэропорта Путин отправится туда на вертолете.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 августа подтвердил визит Путина на церемонию бракосочетания главы МИД Австрии. Путин получил приглашение на мероприятие во время своего визита в страну, состоявшегося 5 июня.
Позднее стало известно, что Кнайсль намерена провести деловую беседу с Путиным во время своей свадьбы. В республике критически отнеслись к предстоящему приезду российского лидера. В МИД Австрии были вынуждены пояснить, что приглашение Путина на свадьбу не имеет политического подтекста.
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