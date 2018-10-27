Я нашел ошибку
Главные новости: 
Новый закон позволяет американцам модернизировать ПО своих смартфонов или умных колонок, не опасаясь попасть в тюрьму.
В США официально разрешили ремонтировать гаджеты и взламывать смартфоны
Играет 5 команд крупных организаций СО.
Сегодня в Самаре - полуфинал лиги КВН трудовой молодежи
На девяностом году жизни умер один из создателей системы
"Буран". Как СССР уделал американцев сверхтяжёлой ракетой
Корректировать цены пришлось в том числе из-за снижения производства.
В Союзе производителей сахара объяснили причины его резкого подорожания
Для Самары присвоение бригаде этого почётного наименования имеет особый смысл.
Знаменитая миротворческая бригада, расквартированная в поселке Рощинский, получила почётное наименование "Александрийская"
Толпы клиентов бродили из зала в зал, каждый раз то оказываясь в тупике, то возвращаясь туда же, откуда пришли.
Шутник переклеил стрелки в IKEA и вызвал панику среди заблудившихся покупателей
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы.
Ди⁠ректор строительной фирмы «Конмет-18» стал фигурантом дела о даче взятки
Бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова по решению суда оставили под арестом до середины декабря
сегодня  Суббота, 27 октября, 21:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/10:
USD 65.63
-0.12
EUR 74.67
-0.32
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии

27 октября 2018 16:47
127
Отмечается, что саммит, в котором примут участие делегации из России, Германии, Франции и Турции, проходит в таком формате впервые.
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул на саммит по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Отмечается, что саммит, в котором примут участие делегации из России, Германии, Франции и Турции, проходит в таком формате впервые. Перед ним у Путина запланированы личные встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Первоначально о планах провести четырехсторонний саммит сообщал Эрдоган в конце июля. Предполагалось провести встречу в сентябре, однако затем саммит перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на саммите будут обсуждаться восстановление Сирии, политическое урегулирование и взаимодействие с Западом.

Перед встречей президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с Путиным ситуацию в Сирии. По данным BFMTV, Макрон рассказал, что хочет от лидеров-участников саммита обязательства не допускать применения химического оружия, а также продления прекращения огня в сирийском Идлибе.

Саммит пройдет 27 октября в резиденции Эрдогана на Босфоре — особняке Вахдеттин.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
27 октября 2018  16:47
Отмечается, что саммит, в котором примут участие делегации из России, Германии, Франции и Турции, проходит в таком формате впервые.
Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии
Отмечается, что саммит, в котором примут участие делегации из России, Германии, Франции и Турции, проходит в таком формате впервые.   Политика региона
126
26 октября 2018  21:22
Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мер
Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО
 Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО.   Политика региона
253
26 октября 2018  12:25
Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам.
Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска
Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам. Политика региона
336
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
482
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
386
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
393
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
370
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
517
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
500
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
558
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
515
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1009
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
829
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1208
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1260
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2372
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1779
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1950
Весь список

Мероприятия
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные