Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии

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Отмечается, что саммит, в котором примут участие делегации из России, Германии, Франции и Турции, проходит в таком формате впервые. Перед ним у Путина запланированы личные встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Первоначально о планах провести четырехсторонний саммит сообщал Эрдоган в конце июля. Предполагалось провести встречу в сентябре, однако затем саммит перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на саммите будут обсуждаться восстановление Сирии, политическое урегулирование и взаимодействие с Западом.Перед встречей президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с Путиным ситуацию в Сирии. По данным BFMTV, Макрон рассказал, что хочет от лидеров-участников саммита обязательства не допускать применения химического оружия, а также продления прекращения огня в сирийском Идлибе.Саммит пройдет 27 октября в резиденции Эрдогана на Босфоре — особняке Вахдеттин.