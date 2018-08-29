Путин предложил ввести социальную категорию "граждане предпенсионного возраста"

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— Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию, — указал президент.Путин призвал сосредоточиться на защите прав этой категории граждан. В частности, по мнению главы государства, в нашей стране нужно ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.