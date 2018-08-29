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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин предложил ввести социальную категорию "граждане предпенсионного возраста"

29 августа 2018 20:37
47
Для 55-летних женщин и 60-летних мужчин — то есть за пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
Президент Владимир Путин предлагает ввести отдельную социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин — то есть за пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Своё предложение российский лидер озвучил во время видеообращения к гражданам страны, передает life.ru.

— Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию, — указал президент.

Путин призвал сосредоточиться на защите прав этой категории граждан. В частности, по мнению главы государства, в нашей стране нужно ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки. 
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Комментарии



Политика региона
29 августа 2018  20:37
Для 55-летних женщин и 60-летних мужчин — то есть за пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
Путин предложил ввести социальную категорию "граждане предпенсионного возраста"
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