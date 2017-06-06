Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства
6 июня 2017 17:28
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По словам Путина, в этом вопросе можно было бы перенять опыт других стран.
«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — сказал Путин.
Володин пообещал президенту изучить международный опыт в этом вопросе. «И, исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином России, понимал ответственность этого решения», — отметил он.
По словам Володина, обязательства, которые можно будет обозначить в присяге, будут увязаны с поправками в закон о гражданстве, который предусматривает норму по отмене решения о предоставлении гражданства.
«Да, это может иметь и юридические последствия. Но, кроме всего прочего, есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство России сообщает о себе недостоверные данные вообще», — сказал президент.
Он подчеркнул, что это формальная, «чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание».
Ранее Путин предложил лишать гражданства России тех, кто виновен в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Госдума обещала рассмотреть такое предложение главы государства, сказал тогда глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Однако он отметил, что для принятия такого закона нужно будет уточнить, как он соответствует международным договоренностям, которые признает Россия.
Крашенинников также отметил, что в случае лишения гражданства государство перестает нести ответственность за своих граждан за пределами России и сможет передавать таких лиц другим странам, а это запрещено ст. 61 Конституции.
До этого, 12 апреля, Путин заявлял, что подобные решения власти противоречат Конституции. «В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал глава государства. «Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — пообещал Путин.
Как звучат присяги при вступлении в гражданство в разных странах
США:
"Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отказываюсь и отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог".
Германия:
«Я торжественно заявляю, что буду уважать и соблюдать Конституцию и законы Федеративной Республики Германия, и что я воздержусь от любой деятельности, которая может нанести ей вред».
Великобритания:
При вступлении в гражданство произносят присягу на верность:
«Я клянусь Всемогущим богом, что, становясь британским гражданином, я буду верен и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете II, ее наследникам и преемникам согласно закону».
И Обет преданности:
«Я сохраню преданность Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я буду придерживаться его демократических ценностей. Я буду искренне соблюдать его законы и исполнять свой долг и обязательства как британского гражданина».
Канада:
«Я клянусь, что буду верен и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете II, королеве Канады, ее наследникам и преемникам, и что я буду честно соблюдать законы Канады и выполнять свои обязательства как канадского гражданина».
Италия:
«Я клянусь быть верным Итальянской республике и соблюдать Конституцию и законы государства».
Норвегия:
«Как гражданин Норвегии я клянусь быть верным моей стране Норвегии и норвежскому обществу, и я поддерживаю демократию и права человека, и буду уважать законы страны».
Нидерланды:
«Я клянусь (обещаю) уважать конституционный порядок Королевства Нидерланды, его свободы и права, и клянусь (обещаю) выполнять обязанности, которые несет с собой вступление в гражданство».
Верующий человек должен добавить: «Да поможет мне Господь Всемогущий», а атеист – «Я заявляю и обещаю».
Фото: Kremlin Pool
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