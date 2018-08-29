Путин предложил ввести повышенные пенсии за выслугу свыше 30 лет работы в селе
29 августа 2018 20:28
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Президент пояснил, что уже неоднократно шла речь о необходимости ввести 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, которые живут в сёлах.
— У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, — подытожил президент.
Российский лидер напомнил, что вступление этого решения в силу откладывалось. Он предложил начать эти выплаты с 1 января 2019 года.
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