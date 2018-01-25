Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160

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«Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — пояснил Путин.По словам президента, в настоящее время быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока. В свою очередь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что у компании есть проект такого сверхзвукового лайнера.Однако, считает президент, в целом авиация развивается. Так, объем контракта для поставки Минобороны ракетоносцев Ту-160М составит 160 млрд руб. «Сейчас предстоит подписание контракта на десять самолетов, каждый из них больше чем по 15 млрд [руб.] <...>, это до 2027 года полная загрузка завода», — уточнил Путин.ОАК, как подтвердили РБК в пресс-службе корпорации, сейчас ведет работу над несколькими перспективными проектами. В том числе разрабатывается сверхзвуковой пассажирский самолет, в котором могут быть использованы наработки и технологии из Ту-160.Как рассказал РБК главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, как технически, так и финансово России такой проект сегодня не по плечу и ожидать такого лайнера не стоит «в ближайшие десятилетия». Как подчеркнул эксперт, в Советском Союзе Ту-144 был снят с эксплуатации в первую очередь из-за низкой надежности двигателей.«Часто происходили отказы, были катастрофы на испытаниях. Создать надежный двигатель с надежным эксплуатационным ресурсом в советской промышленности не получилось. На фоне этого франко-британский Concorde пролетал несколько десятилетий. И билеты продавались, хоть и были дорогими, спрос был. Летал он между Европой и Америкой. Тем не менее самолеты компании пришлось продать за символическую плату в $1, потому что они были очень дорогие и окупить было невозможно», — рассказал эксперт.Гусаров добавил, что эксплуатация самолета была прекращена после катастрофы под Парижем, когда лайнер взорвался вскоре после взлета из аэропорта «Шарль де Голль».Руководитель отраслевого информационно-аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с РБК отметил, что перед сверхзвуковыми самолетами сегодня стоят два барьера, экологический и экономический. Экологическая проблема связана с необходимостью «радикального снижения уровня шума» при преодолении звукового барьера.Экономическая проблема, по словам Пантелеева, заключается в больших издержках в производстве и эксплуатации таких самолетов. И если производство можно удешевить за счет массового выпуска, то эксплуатационные расходы пока нельзя, говорит он. Однако эксперт отметил, что такой самолет возможен в формате бизнес-джета.В начале января Владимир Путин рассказывал, что создание сверхзвукового Ту-144 стало новостью, которая его «зацепила» 50 лет назад. По словам президента, самолет и тогда и сейчас «казался фантастикой». «А тогда тем более это было что-то невообразимое», — вспоминал он.Фото: forum.guns.ru