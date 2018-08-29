Путин предложил сохранить нынешний возраст предоставления налоговых льгот

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Другими словами, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. В связи с предложением о повышении пенсионного возраста глава государства призвал сделать исключение для граждан этого возраста.Предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.