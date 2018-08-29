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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин предложил сохранить нынешний возраст предоставления налоговых льгот

29 августа 2018 22:13
91
Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.
Президент России Владимир Путин считает принципиальным сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, до полного завершения преобразований в пенсионной системе. Об этом лидер страны заявил во время видеообращения к нации. Речь идёт о льготах по налогам на недвижимость и землю, подчеркнул президент, передает life.ru.


Другими словами, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. В связи с предложением о повышении пенсионного возраста глава государства призвал сделать исключение для граждан этого возраста.

Предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки. 
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Комментарии



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Предложения Путина по пенсиям обсудят в Госдуме 31 августа
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29 августа 2018  23:10
Так, по словам главы государства, сохранение льгот должно касаться шахтёров, сотрудников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий.
Путин предложил не повышать пенсионный возраст работникам вредных производств
Так, по словам главы государства, сохранение льгот должно касаться шахтёров, сотрудников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других... Политика региона
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29 августа 2018  22:32
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