Путин предложил подумать о способах цензуры в России

190

Отвечая на вопросы участников, президент коснулся вопроса цензурирования информации. «У нас очень тяжелое наследие, хотя информационный беспредел беспокоит не только вас», — отметил он. При этом глава государства вспомнил свою последнюю встречу с писателем Даниилом Граниным. «Он говорил: «Как ни зайдешь в Интернет, только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже», — вспомнил президент.Путин негативно оценил возможность строгой цензуры, пояснив, что «фильтрация лишит людей возможности получать информацию». «Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах», — добавил Путин.В декабре 2016 года Владимир Путин, комментируя дискуссию о возможности цензуры в искусстве, отметил, что введение полной цензуры в современных условиях невозможно. «Запретить что-либо в современном мире нельзя», — заявил он.