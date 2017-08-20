Путин предложил подумать о способах цензуры в России
20 августа 2017 22:08
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Отвечая на вопросы участников, президент коснулся вопроса цензурирования информации. «У нас очень тяжелое наследие, хотя информационный беспредел беспокоит не только вас», — отметил он. При этом глава государства вспомнил свою последнюю встречу с писателем Даниилом Граниным. «Он говорил: «Как ни зайдешь в Интернет, только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже», — вспомнил президент.
Путин негативно оценил возможность строгой цензуры, пояснив, что «фильтрация лишит людей возможности получать информацию». «Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах», — добавил Путин.
В декабре 2016 года Владимир Путин, комментируя дискуссию о возможности цензуры в искусстве, отметил, что введение полной цензуры в современных условиях невозможно. «Запретить что-либо в современном мире нельзя», — заявил он.
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