Путин предложил освобождать компании от наказания за переданную российскому чиновнику взятку
3 апреля 2018 00:11
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Документ, внесенный в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, предусматривает изменение порядка привлечения к ответственности юридических лиц, виновных в передаче или предложении чиновнику «незаконного вознаграждения» за совершение тем в пользу компании каких-либо действий.
По действующему законодательству (ст. 19.28 КоАП), такие действия компании караются штрафами в трехкратном размере (а в особо тяжелых случаях и в стократном) суммы взятки, а также конфискацией незаконно переданного имущества или средств. В случае внесения поправки в статью КоАП, компании, от лица которых была дана взятка, будут освобождаться от наказания при условии, что они способствовали выявлению правонарушения, оказали помощь в поимке взяточника либо стали жертвой вымогателя.
Однако льгота не будет действовать в тех случаях, когда «незаконное вознаграждение» было передано, предложено или обещано чиновнику другого государства или должностному лицу международной организации. В пояснительной записке к законопроекту такой подход объясняется нормами принятой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Тем же документом предлагается дать судам право сразу после возбуждения дела накладывать (по ходатайству прокурора) арест на имущество и счета компаний, от лица которых давались взятки. Такая мера, как следует из пояснительной записки, должна гарантировать выплату компанией штрафа, если та будет признана виновной.
При этом замораживать счета компаний можно будет только при отсутствии у них доступного к аресту имущества, а стоимость арестованных активов не должна превышать максимальную сумму грозящего ей штрафа.
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