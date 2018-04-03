Путин предложил освобождать компании от наказания за переданную российскому чиновнику взятку

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Документ, внесенный в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, предусматривает изменение порядка привлечения к ответственности юридических лиц, виновных в передаче или предложении чиновнику «незаконного вознаграждения» за совершение тем в пользу компании каких-либо действий.По действующему законодательству (ст. 19.28 КоАП), такие действия компании караются штрафами в трехкратном размере (а в особо тяжелых случаях и в стократном) суммы взятки, а также конфискацией незаконно переданного имущества или средств. В случае внесения поправки в статью КоАП, компании, от лица которых была дана взятка, будут освобождаться от наказания при условии, что они способствовали выявлению правонарушения, оказали помощь в поимке взяточника либо стали жертвой вымогателя.Однако льгота не будет действовать в тех случаях, когда «незаконное вознаграждение» было передано, предложено или обещано чиновнику другого государства или должностному лицу международной организации. В пояснительной записке к законопроекту такой подход объясняется нормами принятой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.Тем же документом предлагается дать судам право сразу после возбуждения дела накладывать (по ходатайству прокурора) арест на имущество и счета компаний, от лица которых давались взятки. Такая мера, как следует из пояснительной записки​, должна гарантировать выплату компанией штрафа, если та будет признана виновной.При этом замораживать счета компаний можно будет только при отсутствии у них доступного к аресту имущества, а стоимость арестованных активов не должна превышать максимальную сумму грозящего ей штрафа.