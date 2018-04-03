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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин предложил освобождать компании от наказания за переданную российскому чиновнику взятку

3 апреля 2018 00:11
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Взятки иностранным чиновникам безнаказанными не останутся.
Как пишет РБК, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начал рассмотрение президентского законопроекта о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), следует из текста внесенного законопроекта.

Документ, внесенный в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, предусматривает изменение порядка привлечения к ответственности юридических лиц, виновных в передаче или предложении чиновнику «незаконного вознаграждения» за совершение тем в пользу компании каких-либо действий.

По действующему законодательству (ст. 19.28 КоАП), такие действия компании караются штрафами в трехкратном размере (а в особо тяжелых случаях и в стократном) суммы взятки, а также конфискацией незаконно переданного имущества или средств. В случае внесения поправки в статью КоАП, компании, от лица которых была дана взятка, будут освобождаться от наказания при условии, что они способствовали выявлению правонарушения, оказали помощь в поимке взяточника либо стали жертвой вымогателя.

Однако льгота не будет действовать в тех случаях, когда «незаконное вознаграждение» было передано, предложено или обещано чиновнику другого государства или должностному лицу международной организации. В пояснительной записке к законопроекту такой подход объясняется нормами принятой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

Тем же документом предлагается дать судам право сразу после возбуждения дела накладывать (по ходатайству прокурора) арест на имущество и счета компаний, от лица которых давались взятки. Такая мера, как следует из пояснительной записки​, должна гарантировать выплату компанией штрафа, если та будет признана виновной.

При этом замораживать счета компаний можно будет только при отсутствии у них доступного к аресту имущества, а стоимость арестованных активов не должна превышать максимальную сумму грозящего ей штрафа.


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Комментарии



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