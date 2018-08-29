Путин предложил не повышать пенсионный возраст работникам вредных производств

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— Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера, — добавил Путин.Владимир Путин сегодня предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65. Правительство, в свою очередь, предлагало увеличить возраст выхода на пенсию для россиянок до 63 лет.