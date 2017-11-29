Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми

70

«Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — сказал Путин.По словам президента России, возможностями специальной программы ипотечного кредитования смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Программа будет носить срочный характер: семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на поддержку государства в течение трех лет, семьи с тремя детьми — в течение пяти лет.​По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотеке сейчас составляет 10,5%, указал глава государства. Если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по этой ставке, то с оплатой доли в 4,5% поможет государство, а семье останутся 6%.«По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тыс. семей», — резюмировал Путин.Ранее сегодня Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики России. Для поддержки рождаемости президент предложил с 1 января 2018 года установить ежемесячную денежную выплату семьям, в которых рождается первый ребенок. Выплата будетпредоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет.Точная сумма выплаты будет различаться от региона к региону, но в среднем составит в 2018 году порядка 10,5 тыс. руб.