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Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов

27 февраля 2019 20:28
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Ответственными за реализацию поручения назначены главы ЦБ, МВД, Генпрокуратуры, СК и Минюста.
Президент РФ Владимир Путин распорядился доложить ему о принимаемых мерах, направленных на предвращение и пресечение мошенничества со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля, передает life.ru

Ответственными за выполнение поручения названы глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Юрий Чайка, председатель СК Александр Бастрыкин и министр юстиции Александр Коновалов.

Доклад по этому вопросу должен быть предоставлен главе государства до 1 мая 2019 года, далее главы ведомств и министерств должны будут докладывать президенту о принимаемых мерах раз в полгода.

27 февраля Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному собранию. 
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Комментарии



Политика региона
27 февраля 2019  20:28
Ответственными за реализацию поручения назначены главы ЦБ, МВД, Генпрокуратуры, СК и Минюста.
Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов
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