Путин потребовал навести порядок в системе платежей за ЖКХ

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"Речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне. Мы уже говорили неоднократно о этом. Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже пока. Установить предельные параметры изменения жилищных платежей", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.Также Путин напомнил о необходимости убрать у управляющих компаний функцию управления финансовыми потоками.В ходе большой пресс-конференции президента России глава государства высказал мнение, что необходимо "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями. Он отметил, что соответствующий законопроект уже есть и прошел в первом чтении, подчеркнув, что его необходимо принять в ближайшее время.Законопроект о прямом договоре между жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями (РСО) будет рассмотрен во втором чтении до конца января, говорил впоследствии ТАСС один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев ("Единая Россия"). Проект закона был принят в первом чтении 6 декабря текущего года.