Путин потребовал навести порядок в системе платежей за ЖКХ
20 декабря 2017 22:23
267
"Речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне. Мы уже говорили неоднократно о этом. Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже пока. Установить предельные параметры изменения жилищных платежей", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Также Путин напомнил о необходимости убрать у управляющих компаний функцию управления финансовыми потоками.
В ходе большой пресс-конференции президента России глава государства высказал мнение, что необходимо "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями. Он отметил, что соответствующий законопроект уже есть и прошел в первом чтении, подчеркнув, что его необходимо принять в ближайшее время.
Законопроект о прямом договоре между жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями (РСО) будет рассмотрен во втором чтении до конца января, говорил впоследствии ТАСС один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев ("Единая Россия"). Проект закона был принят в первом чтении 6 декабря текущего года.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 декабря 2017 23:30
Законопроект согласован с профильными региональными ведомствами. Политика региона
304
20 декабря 2017 22:45
Документ расширяет круг лиц, обязательно подлежащих дактилоскопированию. Политика региона
280
20 декабря 2017 22:23
Президент РФ также потребовал установить предельные параметры изменения жилищных платежей. Политика региона
266
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1999
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1390
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1321
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5643
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2101
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9031
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2727
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10545
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3115
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2645
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1699
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2081
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1976
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1652
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3289
Мероприятия