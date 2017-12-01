Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного туристического продукта в рамках развития промышленного туризма в Самаре и Самарской области.
6 декабря пройдет форум «Самара-Гостеприимная»
Ее основная цель — информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
ПВГУС присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо
Главной темой стало подведение итогов реализации городской программы благоустройства и партийного проекта «Городская среда», реализуемого «Единой Россией».
Депутаты Думы Тольятти обсудили с жителями города итоги программы благоустройства
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.
Дмитрий Азаров дал поручение главам Самары и Тольятти провести прием граждан по вопросам общественных перевозок
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.
Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать показания приборов учета.
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирующей акции «Включайся 2»
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области.
В Самарской филармонии пройдет Областной фестиваль детских и юношеских хоров «Школьный корабль»
сегодня  Пятница, 1 декабря, 17:00
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 58.58
0.25
EUR 69.52
0.32
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений

1 декабря 2017 15:20
83
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.
Как информирует РБК, Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений. Эта установка дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердили другой федеральный чиновник и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. «Задачу поставил лично Владимир Путин», — уточнил один из федеральных чиновников в беседе с РБК.

«Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — добавил другой федеральный чиновник в беседе с РБК. Если будут признаки, что «кто-то пытается нагнать результат», то с такими станут «безжалостно расставаться», уверяет собеседник РБК.

После единого дня голосования 10 сентября 2017 года был возбужден ряд уголовных дел, касающихся нарушений на выборах, напоминает другой федеральный чиновник. Дела будут доведены до конца, и это сигнал всем, кто считает, что фальсификации останутся безнаказанными, утверждает он.

4 сентября, в преддверии региональных выборов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на встрече с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, Общественной палаты и представителями ОНФ заявил, что главная задача выборов — обеспечить легитимность, в которой люди не должны сомневаться, поскольку иначе могут возникнуть сомнения в прозрачности предстоящей президентской кампании. Как подчеркнул Кириенко, если будут возникать серьезные сомнения в честности голосования на том или ином участке, то результаты выборов там будут отменяться.

15 сентября ЦИК сообщила о возбуждении 12 уголовных дел, связанных с выборами. 20 сентября глава ЦИК Элла Памфилова отчиталась об отмене итогов голосования на девяти участках в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Саратовской области.

Главное, на что стоит обратить внимание в установках Кремля, — фраза «без скандалов»; она означает, что в публичной плоскости к выборам не должно быть вала претензий, считает политолог Николай Миронов. К муниципальным выборам в Москве осенью 2017 года было много нареканий, но уволили только тех, кто попался, добавляет он.

Мэр Москвы Сергей Собянин за день до голосования уволил руководство управы Ново-Переделкино и сменил всех глав УИК в этом районе после того, как в интернет попало видео о том, как замглавы управы обсуждает подтасовки на выборах.

«Кремль дает четкие установки: если попадетесь, мы вас прикрывать не будем», — уверен эксперт.

Что касается открытости и легитимности, то «это мантра, которую произносят так давно, что никто уже не понимает ее значения». «Легитимность, с одной стороны, — это результат, в котором удастся убедить людей. Но можно ли считать легитимными выборы, где все участники назначены главным кандидатом?» — рассуждает Миронов.

Кремль искренне хочет, чтобы эти выборы отличались от других, чтобы никто не усомнился в их результатах, уверен политолог Аббас Галлямов. Тем более что заниматься фальсификациями в ситуации высокого рейтинга Путина глупо, продолжает он. «Но реальных механизмов контролировать чистоту голосования у администрации президента не так уж много. Да и власти на местах по-другому работать не умеют, установки Кремля они воспринимают как ритуальные фразы, а потом идут и фальсифицируют», — полагает эксперт.

Что касается возбужденных по итогам последних региональных выборов уголовных дел, то это, с одной стороны, действительно тревожный звонок для фальсификаторов, а с другой — таких дел должно быть много, чтобы на местах поняли, что это не ритуальные слова, рассуждает Галлямов. «Разве федеральные телеканалы много говорят об этих делах? Нет. В​от если будут рассказывать о них с такой же интенсивностью, как о том, что критики Путина — это агенты Госдепа, тогда, может, до властей на местах дойдет, что это серьезно», — резюмирует эксперт.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
1 декабря 2017  15:32
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.
Дмитрий Азаров дал поручение главам Самары и Тольятти провести прием граждан по вопросам общественных перевозок
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.  Политика региона
152
1 декабря 2017  15:20
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.
Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.   Политика региона
82
1 декабря 2017  13:33
Выборы нового главы Самары планируют транслировать онлайн Решение о трансляции принимает конкурсная комиссия.
Выборы нового главы Самары планируют транслировать онлайн
Решение о трансляции принимает конкурсная комиссия. Политика региона
124
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1917
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1334
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1243
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4939
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1763
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8654
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2460
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9872
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2840
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1920
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1452
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1798
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1685
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1414
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3042
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»
В Самаре в ДК Литвинова пройдет Межрегиональный чемпионат по восточным танцам Belly Dance 2017
Весь список
Популярное
за сегодня

В Сызранской больнице скончалась новорожденная девочка из-за несвоевременного выявления врожденного заболевания

725

Виктор Сазонов: «Пополнение бюджета и эффективное расходование средств областного бюджета – это стратегические задачи, которые мы должны активно реализовывать».

260

Алина Копосова из Самары стала победительницей на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017»

224
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2342

В Самаре появится Северное шоссе

2168

Самарец поймал в Волге европейского угря.

1972
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда