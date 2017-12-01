Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений
1 декабря 2017 15:20
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«Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — добавил другой федеральный чиновник в беседе с РБК. Если будут признаки, что «кто-то пытается нагнать результат», то с такими станут «безжалостно расставаться», уверяет собеседник РБК.
После единого дня голосования 10 сентября 2017 года был возбужден ряд уголовных дел, касающихся нарушений на выборах, напоминает другой федеральный чиновник. Дела будут доведены до конца, и это сигнал всем, кто считает, что фальсификации останутся безнаказанными, утверждает он.
4 сентября, в преддверии региональных выборов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на встрече с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, Общественной палаты и представителями ОНФ заявил, что главная задача выборов — обеспечить легитимность, в которой люди не должны сомневаться, поскольку иначе могут возникнуть сомнения в прозрачности предстоящей президентской кампании. Как подчеркнул Кириенко, если будут возникать серьезные сомнения в честности голосования на том или ином участке, то результаты выборов там будут отменяться.
15 сентября ЦИК сообщила о возбуждении 12 уголовных дел, связанных с выборами. 20 сентября глава ЦИК Элла Памфилова отчиталась об отмене итогов голосования на девяти участках в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Саратовской области.
Главное, на что стоит обратить внимание в установках Кремля, — фраза «без скандалов»; она означает, что в публичной плоскости к выборам не должно быть вала претензий, считает политолог Николай Миронов. К муниципальным выборам в Москве осенью 2017 года было много нареканий, но уволили только тех, кто попался, добавляет он.
Мэр Москвы Сергей Собянин за день до голосования уволил руководство управы Ново-Переделкино и сменил всех глав УИК в этом районе после того, как в интернет попало видео о том, как замглавы управы обсуждает подтасовки на выборах.
«Кремль дает четкие установки: если попадетесь, мы вас прикрывать не будем», — уверен эксперт.
Что касается открытости и легитимности, то «это мантра, которую произносят так давно, что никто уже не понимает ее значения». «Легитимность, с одной стороны, — это результат, в котором удастся убедить людей. Но можно ли считать легитимными выборы, где все участники назначены главным кандидатом?» — рассуждает Миронов.
Кремль искренне хочет, чтобы эти выборы отличались от других, чтобы никто не усомнился в их результатах, уверен политолог Аббас Галлямов. Тем более что заниматься фальсификациями в ситуации высокого рейтинга Путина глупо, продолжает он. «Но реальных механизмов контролировать чистоту голосования у администрации президента не так уж много. Да и власти на местах по-другому работать не умеют, установки Кремля они воспринимают как ритуальные фразы, а потом идут и фальсифицируют», — полагает эксперт.
Что касается возбужденных по итогам последних региональных выборов уголовных дел, то это, с одной стороны, действительно тревожный звонок для фальсификаторов, а с другой — таких дел должно быть много, чтобы на местах поняли, что это не ритуальные слова, рассуждает Галлямов. «Разве федеральные телеканалы много говорят об этих делах? Нет. Вот если будут рассказывать о них с такой же интенсивностью, как о том, что критики Путина — это агенты Госдепа, тогда, может, до властей на местах дойдет, что это серьезно», — резюмирует эксперт.
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