Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 18 марта, 01:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/03:
USD 65.42
0.02
EUR 74.07
0.01
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин посетит Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией

17 марта 2019 20:51
114
В Симферополе президент проведет встречу с представителями крымской и севастопольской общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения с Россией.
Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.



"Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854—1855 гг. и 1941—1944 гг. "Малахов курган".

В этот же день в Симферополе президент проведет встречу с представителями крымской и севастопольской общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения с Россией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил встречи Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани, который посетил Крым.

Ранее сообщалось, что находящийся в Крыму президент ассоциации "Франко-Российский диалог", экс-министр транспорта Франции, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани выразил надежду, что ему удастся встретиться с Путиным.
"Он в Крыму. Посмотрим", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
17 марта 2019  23:43
Так как ученики боятся автоматов и не знают, как бросать гранаты, считает экс-главком ВКС Виктор Бондарев. По его словам, страну нельзя защитить «стихотворениями или кисточкой».
Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы
Так как ученики боятся автоматов и не знают, как бросать гранаты, считает экс-главком ВКС Виктор Бондарев. По его словам, страну нельзя защитить... Политика региона
52
17 марта 2019  20:51
В Симферополе президент проведет встречу с представителями крымской и севастопольской общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения с Россией.
Путин посетит Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией
В Симферополе президент проведет встречу с представителями крымской и севастопольской общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию... Политика региона
114
15 марта 2019  21:33
В Кремле категорически против.
КПРФ объявила о передаче вакантного мандата в Думе экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину
В Кремле категорически против.  Политика региона
405
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1304
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
965
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
966
Весь список


Видео
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
480
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
358
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1300
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
518
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
782
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
866
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1404
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1565
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
795
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
841
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1288
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1044
Весь список

Мероприятия
Юные самарские лыжники принимают участие в первенстве ПФО по спортивному туризму
В ОДО состоялся праздничный концерт, посвященный 140-летию уголовно-исполнительной системы России
Музей им. П.В. Алабина провел интерактивное занятие для слабослышащих детей «Занимательная география»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные