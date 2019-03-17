Путин посетит Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией
17 марта 2019 20:51
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"Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854—1855 гг. и 1941—1944 гг. "Малахов курган".
В этот же день в Симферополе президент проведет встречу с представителями крымской и севастопольской общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил встречи Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани, который посетил Крым.
Ранее сообщалось, что находящийся в Крыму президент ассоциации "Франко-Российский диалог", экс-министр транспорта Франции, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани выразил надежду, что ему удастся встретиться с Путиным.
"Он в Крыму. Посмотрим", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
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