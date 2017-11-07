Путин поручил за три года перейти от привлечения средств дольщиков к другим формам финансирования строительства

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Согласно поручению, отказаться от привлечения средств граждан, заместив их другими формами финансирования при осуществлении строительства, планируется поэтапно в течение трех лет.«Совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — сказано в поручении.Подготовить соответствующий план действий правительству, Банку России и АИЖК поручено к 15 декабря этого года.Кроме того, Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие, в частности, усиление ответственности за ненадлежащее исполнение государственного надзора в области долевого строительства.Также президент поручил внести законодательные изменения, касающиеся установления порядка контроля за финансовым состоянием застройщиков, занимающихся строительством недвижимости с привлечением средств граждан, в том числе со стороны публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».Поручение о создании соответствующего фонда Путин дал летом 2016 года. Фонд будет возмещать гражданам убытки, которые возникают из-за неисполнения застройщиками своих обязательств. Средства «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» формируются за счет отчислений застройщиков. Главой фонда стал гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник.