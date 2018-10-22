Путин поручил ввести новые санкции против Украины

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Своим указом Путин поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, а также решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести и «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер».Указ вступил в силу с момента подписания, при этом всем органам государственной власти и местного самоуправления, а также российским гражданам и компаниям предписано в своей деятельности исходить из того, что в отношении неназванных пока лиц применяются неназванные пока санкции.В указе подчеркивается, что он принят в соответствии с законом № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Согласно этому закону, для защиты суверенитета и интересов России, а также прав и свобод ее граждан, власти страны имеют право отвечать на «недружественные действия» своими мерами противодействия.​К числу таких мер закон относит прекращение или приостановку сотрудничества, введение ограничений или запрета на ввоз в России тех или иных товаров, произведенных в стране, в отношении которой вводятся санкции, а равно и вывоз в эту страну товаров российского производства (список товаров в обоих случаях определяется правительством, при этом не может ограничиваться ввоз в Россию жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в стране) и так далее.В середине июля президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну с​ Украины ряда видов продовольственных товаров. В конце июня Путин подписал указ о продлении до 1 января 2019 года запрета на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию иначе, как через территорию Белоруссии и при соблюдении ряда ограничений.​