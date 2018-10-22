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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил ввести новые санкции против Украины

22 октября 2018 17:15
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В соответствии с указом специальные экономические меры вводятся правительством «в связи с недружественными действиями Украины» в отношении россиян и компаний из России.
Как передает РБК, президент России Владимир Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины. В соответствии с документом, санкции вводятся «в связи с недружественными действиями Украины» в отношении россиян и российских компаний и в целях защиты национальных интересов.

Своим указом Путин поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, а также решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести и «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер».

Указ вступил в силу с момента подписания, при этом всем органам государственной власти и местного самоуправления, а также российским гражданам и компаниям предписано в своей деятельности исходить из того, что в отношении неназванных пока лиц применяются неназванные пока санкции.

В указе подчеркивается, что он принят в соответствии с законом № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Согласно этому закону, для защиты суверенитета и интересов России, а также прав и свобод ее граждан, власти страны имеют право отвечать на «недружественные действия» своими мерами противодействия.

​К числу таких мер закон относит прекращение или приостановку сотрудничества, введение ограничений или запрета на ввоз в России тех или иных товаров, произведенных в стране, в отношении которой вводятся санкции, а равно и вывоз в эту страну товаров российского производства (список товаров в обоих случаях определяется правительством, при этом не может ограничиваться ввоз в Россию жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в стране) и так далее.

В середине июля президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну с​ Украины ряда видов продовольственных товаров. В конце июня Путин подписал указ о продлении до 1 января 2019 года запрета на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию иначе, как через территорию Белоруссии и при соблюдении ряда ограничений.​


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Комментарии



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Путин поручил ввести новые санкции против Украины
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