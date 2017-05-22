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Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».
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Путин поручил ускорить разработку сверхтяжелой ракеты на 10 лет: она должна быть готова в 2025, а не в 2035 году

22 мая 2017 22:24
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Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».
Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин потребовал ускорить процесс разработки сверхтяжелой ракеты. Об этом рассказал зампред правительства Дмитрий Рогозин по итогам совещания по развитию космической отрасли. Новая ракета сверхтяжелого класса может появиться после 2025 года, заявил он. В марте 2017 года из материалов «Роскосмоса» по развитию космической отрасли следовало, что летные испытания сверхтяжелой ракеты запланированы на 2035 год, сообщал ТАСС.

«Президентом поставлена задача перед «Роскосмосом» обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами», — приводит слова Рогозина ТАСС. Вице-премьер также рассказал, что новая ракета будет использоваться для облета Луны.

О том, что в России работают над созданием такой ракеты, Рогозин рассказал в ноябре 2016 года. Вице-премьер отмечал, что такая ракета позволит «реализовать идею лунной станции». Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».

В апреле РКК «Энергия» приступила к созданию базовых элементов новой ракеты. Глава корпорации Владимир Солнцев говорил, что на эти работы привлекаются не только бюджетные, но и частные средства. Но ракета не будет коммерческой: права на нее перейдут Минобороны, рассказывал Солнцев.

При этом корпорация также обещала представить туристические услуги по облету Луны к 2021 или 2022 году. «Думаю, что к 2021–2022 году РКК «Энергия» будет готова первой представить эту услугу на международный рынок», — заявлял гендиректор корпорации Владимир Солнцев.


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Комментарии



Политика региона
22 мая 2017  22:24
Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».
Путин поручил ускорить разработку сверхтяжелой ракеты на 10 лет: она должна быть готова в 2025, а не в 2035 году
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