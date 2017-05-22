Путин поручил ускорить разработку сверхтяжелой ракеты на 10 лет: она должна быть готова в 2025, а не в 2035 году
22 мая 2017 22:24
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«Президентом поставлена задача перед «Роскосмосом» обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами», — приводит слова Рогозина ТАСС. Вице-премьер также рассказал, что новая ракета будет использоваться для облета Луны.
О том, что в России работают над созданием такой ракеты, Рогозин рассказал в ноябре 2016 года. Вице-премьер отмечал, что такая ракета позволит «реализовать идею лунной станции». Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».
В апреле РКК «Энергия» приступила к созданию базовых элементов новой ракеты. Глава корпорации Владимир Солнцев говорил, что на эти работы привлекаются не только бюджетные, но и частные средства. Но ракета не будет коммерческой: права на нее перейдут Минобороны, рассказывал Солнцев.
При этом корпорация также обещала представить туристические услуги по облету Луны к 2021 или 2022 году. «Думаю, что к 2021–2022 году РКК «Энергия» будет готова первой представить эту услугу на международный рынок», — заявлял гендиректор корпорации Владимир Солнцев.
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