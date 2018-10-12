Путин поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
12 октября 2018 23:17
80
Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента РФ. Оно адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям.
Ранее сообщалось, что Дальний Восток получит дополнительный миллиард из федерального бюджета.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 октября 2018 23:17
Поручение адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям. Политика региона
79
12 октября 2018 16:35
В ходе форума делегация Самарской области в Беларуси заключила три соглашения. Политика региона
134
12 октября 2018 14:42
Деловые встречи, переговоры, соглашения. Второй день Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве, ещё более насыщенный, чем первый. Политика региона
161
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
367
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
296
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
333
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
177
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
252
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
266
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
642
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
532
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
929
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
562
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1067
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1083
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2164
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1586
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1758
Мероприятия
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»