Я нашел ошибку
Главные новости: 
Антилидером рейтинга стал премиальный Genesis G80, теряющий за год в цене более половины стоимости.
Названы автомобили, которые дешевеют быстрее всего
На корабле
МКС могут перевести в беспилотный режим из-за последствий аварии "Союза"
Сахар вошёл в список самых стремительно дорожающих продуктов.
Ценовая диета. Грозит ли подорожание сахару и конфетам
Члены экипажа аварийного
Рогозин назвал возможную дату следующего полёта Овчинина и Хейга на МКС
Поручение адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям.
Путин поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Абсолютным лидером по сумме баллов за вкус стал Ritter Sport. Этот образец — единственный, получивший пятёрку.
Эксперты назвали самый вкусный шоколад с орехами
После того как воздушное судно получило повреждение, капитан принял решение совершить вынужденную посадку в Мумбае.
В Индии самолёт задел стену аэропорта при взлёте
Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере.
Руководитель Госжилинспекции СО заключен под стражу до декабря
сегодня  Суббота, 13 октября, 01:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/10:
USD 65.98
-0.79
EUR 76.5
-0.58
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

12 октября 2018 23:17
80
Поручение адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям.
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября следующего года разработать национальную программу развития Дальнего Востока сроком до 2035 года, передает life.ru.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента РФ. Оно адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток получит дополнительный миллиард из федерального бюджета. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
12 октября 2018  23:17
Поручение адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям.
Путин поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Поручение адресовано правительству, органам власти субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, деловым объединениям.  Политика региона
79
12 октября 2018  16:35
В ходе форума делегация Самарской области в Беларуси заключила три соглашения.
Самарский регион и Гомельская область заключили соглашение о сотрудничестве
В ходе форума делегация Самарской области в Беларуси заключила три соглашения. Политика региона
134
12 октября 2018  14:42
Деловые встречи, переговоры, соглашения. Второй день Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве, ещё более насыщенный, чем первый.
Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Правительства СО с Гомельским облисполкомом
Деловые встречи, переговоры, соглашения. Второй день Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве, ещё более насыщенный, чем первый.   Политика региона
161
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
367
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
296
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
333
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
177
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
252
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
266
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
642
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
532
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
929
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
562
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1067
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1083
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2164
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1586
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1758
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет выставка-продажа лучших работ стрит-арт художников Самары «Background vol. 2»
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»
В Самаре завершилась работа Всероссийской научной конференции «XXI Уральское археологическое совещание»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные