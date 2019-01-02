Путин поручил подключить учёных к реализации нацпроектов
2 января 2019 18:33
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Президент поручил кабмину к 1 марта подготовить предложения по научному обеспечению реализации нацпроектов, разработать единые критерии экспертизы и оценки результатов исследований, финансируемых из бюджета, а также до 30 марта усовершенствовать систему мер поддержки молодых учёных.
Следующее распоряжение относится к РАН. Академии поручено изучить прогнозируемые результаты проектов, входящих в программу фундаментальных исследований до 2020 года, на соответствие приоритетам нацполитики и предложить коррективы до 1 сентября. Правительству и РАН также поручено принять необходимые меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.
Ещё одно поручение Путина касается совершенствования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Оно должно быть выполнено до 1 июня.
Фото: © Twitter/ Президент России
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