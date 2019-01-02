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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил подключить учёных к реализации нацпроектов

2 января 2019 18:33
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Правительству и РАН также необходимо принять меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.
Кремль опубликовал четыре поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года. Документы подписаны главой государства 29 декабря, передает life.ru.

Президент поручил кабмину к 1 марта подготовить предложения по научному обеспечению реализации нацпроектов, разработать единые критерии экспертизы и оценки результатов исследований, финансируемых из бюджета, а также до 30 марта усовершенствовать систему мер поддержки молодых учёных.

Следующее распоряжение относится к РАН. Академии поручено изучить прогнозируемые результаты проектов, входящих в программу фундаментальных исследований до 2020 года, на соответствие приоритетам нацполитики и предложить коррективы до 1 сентября. Правительству и РАН также поручено принять необходимые меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.

Ещё одно поручение Путина касается совершенствования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Оно должно быть выполнено до 1 июня. 


Фото: © Twitter/ Президент России
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Комментарии



Политика региона
2 января 2019  18:33
Правительству и РАН также необходимо принять меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.
Путин поручил подключить учёных к реализации нацпроектов
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