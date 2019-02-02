Путин поручил подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе

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Президент заметил, что Москва знает о планах некоторых стран разместить оружие в космосе.— Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза, — сказал Путин.План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.Говоря о совещаниях, глава государства предложил изменить его формат, чтобы больше внимания уделять внедрению передовых разработок оружия.