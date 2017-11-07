Путин поручил передать $5 миллионов в помощь пострадавшему от тайфуна Вьетнаму
7 ноября 2017 16:10
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Ситуацию в этой стране президент обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым, главой МЧС Владимиром Пучковым и министром финансов Антоном Силуановым. «Президент поручил кабинету министров предпринять гуманитарную операцию. Согласно докладу главы МЧС Пучкова, в настоящее время к вылету во Вьетнам готовится самолет Ил-76 с гуманитарной помощью на борту», — отмечается в сообщении.
Путин должен направиться во Вьетнам для участия в саммите АТЭС, который проходит в Дананге с 6 по 11 ноября. Президент выразил надежду, что остальные страны — участницы саммита АТЭС во Вьетнаме также «проявят солидарность с вьетнамским народом».
6 ноября стало известно, что власти Вьетнама оценивают число жертв «Дэмри» в 49 человек. Тайфун принес с собой сильный ветер и ливни, вызвавшие наводнения в ряде регионов страны. В результате было повреждено более 80 тыс. зданий, размыты дороги и нарушено сообщение между городами. Для борьбы с последствиями стихийного бедствия власти страны привлекли армию.
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