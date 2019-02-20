Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 20 февраля, 23:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/02:
USD 65.86
-0.34
EUR 74.68
-0.14
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума

20 февраля 2019 20:47
136
Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Выплаты с начала 2019 года будут пересчитаны.
Индексация пенсий с 1 января 2019 года на 7,05% привела к тому, что доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, из-за чего многим гражданам либо перестали выплачивать, либо снизили положенные социальные доплаты к пенсии. Об этом рассказал в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, передает РБК.

«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — заявил президент.

Путин поручил немедленно устранить возникшую несправедливость. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самих пенсий и ежемесячных денежных выплат», — сказал глава государства.

По его словам, все выплаты за первые месяцы 2019 года должны быть пересчитаны, и люди должны получить те деньги, которые они недополучили.

Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, чьи доходы не дотягивают до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания. Таким образом, материальное обеспечение пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума.

Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составил 8726 руб., на 2019 год установлен на уровне 8846 руб.

«Действительно, целый ряд пенсионеров не получают той прибавки, на которую рассчитывали. Сегодня было дано четкое поручение. Это одна из важных позиций послания. Прожиточный минимум — это обязательство государства, мы его будем обеспечивать, а сверх прожиточного минимума — индексация пенсий, ежемесячная денежная выплата будет дополнительно пересчитана каждому из пенсионеров, которые сегодня недополучают такую выплату», — сказал журналистам Силуанов после послания.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 февраля 2019  20:47
Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Выплаты с начала 2019 года будут пересчитаны.
Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума
Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Выплаты с начала 2019 года будут... Политика региона
135
20 февраля 2019  19:19
Традиционно Путин начал с задач экономического развития страны, социальных проблем России и исполнения
15-е послание Путина: от президента ждали, что он скажет "про людей", это он и сделал
Традиционно Путин начал с задач экономического развития страны, социальных проблем России и исполнения "майских указов".  Политика региона
148
20 февраля 2019  19:00
Глава России практически впрямую пригрозил американскому руководству ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка.
В своём Послании Путин пригрозил США новейшими ракетами, способными поразить их "центры принятия решений"
Глава России практически впрямую пригрозил американскому руководству ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка.  Политика региона
140
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1210
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
895
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
889
Весь список


Видео
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
207
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
961
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
751
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
686
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
813
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
1050
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2466
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2171
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2451
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2839
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
3022
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4329
Весь список

Мероприятия
Где отслеживать новости дота 2?
Поклонники авторской песни вновь соберутся на Зимнем Грушинском фестивале
Сегодня в Тольятти стартует этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные