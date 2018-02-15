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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин попросил прокуратуру оперативно разбираться с задержками зарплат, следить за ценами на ЖКХ и бороться с преследованием бизнеса

15 февраля 2018 22:29
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Кроме того, власти должны «тщательно отслеживать» необоснованное вмешательство правоохранительных органов в деятельность бизнеса и «заказные уголовные преследования» предпринимателей, сказал президент, а также защищать права вкладчиков. При этом он отмети
Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна «незамедлительно» реагировать на сообщения о задержках зарплаты, а также на другие нарушения прав трудящихся, передает РБК со ссылкой на ТАСС. Глава государства присутствует на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства в прошлом году.

Путин также попросил сотрудников ведомства быстро реагировать на искусственное завышение цен на услуги ЖКХ. «Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры: ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего, и мы с вами это хорошо понимаем, уязвимые слои населения», — обратился он к прокурорам.

Кроме того, власти должны «тщательно отслеживать» необоснованное вмешательство правоохранительных органов в деятельность бизнеса и «заказные уголовные преследования» предпринимателей, сказал президент, а также защищать права вкладчиков. При этом он отметил, что «необоснованных» проверок бизнеса стало меньше.

«Прошу решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков», — сказал Путин (цитата по агентству «Интерфакс»).

Президент поручил прокуратуре усилить надзор за органами следствия на всех уровнях. «Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость», — пояснил он.

С докладом на заседании коллегии выступил генпрокурор Юрий Чайка, сообщается на Telegram-канале Генпрокуратуры. По его словам, прокуроры следят за ситуацией на рынке труда, за 2017 год «по материалам прокуратуры возбуждено свыше 1 тыс. уголовных дел, около 50 тыс. виновных в задержках зарплаты привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности».

В прошлом году около 500 тыс. человек выплатили задолженности по зарплате, сумма составила 26 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба предложила провести в регионах приватизацию, в том числе в сфере ЖКХ. В ведомстве полагают, что доля частного бизнеса в этой сфере должна быть не менее 40%. Кроме того, оставшиеся в собственности региональных властей предприятия следует передавать в концессию частникам (эту инициативу предлагается реализовать до 2020 года).



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Комментарии



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