Путин пообещал «как порядочный человек» когда-то жениться

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У задавшего ему вопрос о женитьбе журналиста Путин при этом поинтересовался, женат ли он сам. Когда последний ответил, что да, президент пошутил: «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему».Ранее Путин состоял в браке с Людмилой Путиной (в девичестве — Шкребневой). Их свадьба состоялась в 1983 году, впоследствии у супругов появились две дочери — Мария (1985 года рождения) и Екатерина (1986 года рождения).Летом 2013 года чета объявила о разводе. Путин заявил об этом в беседе с журналистами телеканала «Россия 24» в Государственном Кремлевском дворце, куда вместе с Людмилой Путиной они пришли на балет «Эсмеральда». «Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу», — отмечала тогда Людмила Путина.​