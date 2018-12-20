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Путин пообещал «как порядочный человек» когда-то жениться

20 декабря 2018 17:08
238
Такое заявление президент сделал в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, когда он женится. В ходе общения с журналистами глава государства отметил, что «как порядочный человек когда-то должен будет это сделать». Такое заявление президент сделал в ходе своей ежегодной пресс-конференции, передает РБК

У задавшего ему вопрос о женитьбе журналиста Путин при этом поинтересовался, женат ли он сам. Когда последний ответил, что да, президент пошутил: «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему».

Ранее Путин состоял в браке с Людмилой Путиной (в девичестве — Шкребневой). Их свадьба состоялась в 1983 году, впоследствии у супругов появились две дочери — Мария (1985 года рождения) и Екатерина (1986 года рождения).

Летом 2013 года чета объявила о разводе. Путин заявил об этом в беседе с журналистами телеканала «Россия 24» в Государственном Кремлевском дворце, куда вместе с Людмилой Путиной они пришли на балет «Эсмеральда». «Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу», — отмечала тогда Людмила Путина.​


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Комментарии



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