Путин пообещал госнаграды всем уволенным осенью губернаторам и призвал их помогать своим преемникам
3 ноября 2017 15:16
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«Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам», — уверил президент (цитата по ТАСС).
Также российский лидер пообещал помочь им в дальнейшей карьере, чтобы те смогли «по максимуму использовать свой потенциал» и опыт. Путин также призвал экс-губернаторов не вмешиваться в работу преемников, но призвал помочь им «погрузиться в проблемы» регионов.
Путин пообещал провести общую встречу с новыми и прежними главами регионов, подчеркнув, что экс-губернаторы остаются членами его команды. «И я хочу сказать, что я всегда — в вашем распоряжении», — сказал президент.
Встречу Путина с бывшими губернаторами ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент пообещал дать оценку вклада чиновников в развитие регионов. Всего на встречу пришли десять экс-губернаторов, кроме бывшего главы Псковской области Андрея Турчака, назначенного секретарем генсовета «Единой России».
С сентября по октябрь в отставку ушли 11 губернаторов, все — по собственному желанию. Свои посты покинули руководители Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, Красноярского края Виктор Толоконский, Дагестана Рамазан Абдулатипов, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, Приморского края Владимир Миклушевский, Орловской области Вадим Потомский, Новосибирской области Владимир Городецкий, Омской области Виктор Назаров и Ивановской области Павел Коньков.
Помимо Турчака новый пост получил и Абдулатипов — он стал специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Кроме того, как сообщают источники РБК в правительстве Ивановской области, оставивший пост главы региона Павел Коньков может перейти в Совет Федерации.
В октябре Путин разъяснял, что осенняя ротация губернаторов направлена на формирование корпуса региональных руководителей из «молодых и перспективных» людей. Тогда президент пообещал «неоднократные» встречи с бывшими главами регионов.
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