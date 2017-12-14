Путин пообещал год не поднимать налоги и предложил простить должников
14 декабря 2017 22:37
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«Собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут», — пообещал Путин, отметив, что «в целом это [курс на отказ от повышения налогов] все-таки выдерживается».
Президент также рассказал, что выступает за освобождение россиян от просроченной налоговой задолженности.
«Я думаю, что, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от таких выплат», — заявил Путин.
По его словам, освобождение от уплаты просроченных налоговых долгов должно распространяться в том числе и на индивидуальных предпринимателей, а сделать это нужно «максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции».
«Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода», — сказал президент, отметив, что налоговые долги сейчас есть примерно у трех миллионов россиян, а общая сумма такой задолженности достигает 15 млрд руб. Президент также добавил, что систему надо выстроить так, чтобы налогоплательщики «не боялись» обратиться в налоговую службу, даже если пропустили срок платежа.
Кроме того, Путин предложил «обратить внимание» на «некоторые налоги, которые тяжелым бременем на бизнес и граждан ложатся и не отвечают интересам ни самих граждан или бизнеса, ни государства в целом». Президент объяснил, что имеет в виду налог на капремонт и задолженности, которые возникли «в силу несовершенства нашей налоговой системы». По словам Путина, сумма таких задолженностей составляет 41 млрд руб., а должниками числятся 42 млн человек. Таким образом, в общей сложности президент предложил простить налоговые задолженности на 56 млрд руб.
В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что пенсионеры по старости должны быть признаны льготной категорией налогоплательщиков и освобождены от налога на землю. Он также пообещал, что даст поручение правительству разработать закон, который бы освободил «все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет из 10 тыс. руб., [чтобы они] не платили вообще за эти шесть соток».
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Комментарии
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Вася
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