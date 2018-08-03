Путин подписал законы о льготных налоговых зонах для иностранных компаний

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Ранее отмечалось, что работать в "российских офшорах" смогут только иностранные юридические лица. Кредитные и некредитные финансовые организации этого сделать не смогут.Минимальный объём инвестиций был обозначен в размере 50 млн рублей за шесть месяцев. В пояснительных материалах к документу было указано, что законом предусмотрен "более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования".Госдума приняла законы о "российских офшорах" 26 июля, Совет Федерации — 28 июля.