Путин подписал законопроект, увеличивающий размер госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительских прав нового образца
4 июля 2018 23:31
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Законопроект, уже прошедший голосование в Госдуме и Совете Федерации, подразумевает увеличение госпошлины за получение загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации. Вместо 3,5 тыс. руб. за подобный документ теперь будет необходимо платить 5 тыс. руб. Лица, не достигшие 14-летнего возраста, вместо 1,5 тыс. руб. будут платить за получение загранпаспорта с электронным носителем 2,5 тыс. руб.
Пошлина за выдачу водительских прав нового образца увеличивается до 3 тыс. руб. Госпошлина за регистрацию транспортных средств с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе поднимется до 1,5 тыс. руб. (ранее 800 руб.).
Инициатива о повышении госпошлин была выдвинута правительством весной 2018 года. В кабмине объяснили увеличение платы необходимостью компенсировать затраты на внедрение документов нового образца с электронными носителями информации. По оценкам, которые приводились кабмином, повышение госпошлины может увеличить поступления в бюджет на 42,3 млрд руб. ежегодно.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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