Путин подписал закон против фейковых новостей

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Помимо штрафов документом вводится особый порядок блокирования интернет-СМИ, уличённых в нарушении. В соответствии с ним редакция получит право в течение суток после получения соответствующего предписания удалить недостоверную информацию, то есть ни о какой немедленной автоматической блокировке речи не идёт.Ранее законопроект против фейков приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.