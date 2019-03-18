Путин подписал закон против фейковых новостей
18 марта 2019 19:02
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Помимо штрафов документом вводится особый порядок блокирования интернет-СМИ, уличённых в нарушении. В соответствии с ним редакция получит право в течение суток после получения соответствующего предписания удалить недостоверную информацию, то есть ни о какой немедленной автоматической блокировке речи не идёт.
Ранее законопроект против фейков приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.
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