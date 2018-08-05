Путин подписал закон об использовании недр в Крыму

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Согласно правкам действующего законодательства, право на использование крымских недр, в частности, в пределах Чёрного и Азовского морей, будет предоставляться исключительно по решению Правительства России. Но сначала проект на право пользоваться недрами должен быть выбран по результатам аукциона.Отметим, что одновременно с этим признаются недействительными лицензии на пользование крымскими недрами, выданные украинскими властями.