Путин подписал закон об Интернет-поисковиках. Пиратским онлайн-кинотеатрам конец
4 июля 2018 17:09
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Новый закон предусматривает серьезные штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещённые в России сайты. Рассказываем, как это отразится на российском интернет-пространстве.
Осенью прошлого года вступил в силу закон о блокировке «зеркал» сайтов, размещающих пиратский контент.
Казалось, новый закон наконец-то позволит правообладателям (в первую очередь кино и музыки) вздохнуть спокойно. Посещаемость пиратских сайтов должна была критически упасть, а потребитель соответственно, вынужден перейти на легальный контент. Но этого не произошло.
Данные, предоставленные ассоциацией «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие российские онлайн-кинотеатры), показывают, что падение посещаемости пиратских сайтов остановилось в феврале этого года.
Закон не сработал. Пользователи продолжили смотреть и качать фильмы на пиратских сайтах.
Любопытно, что онлайн-кинотеатры обвинили в этом поисковик Яндекс(!). После массовой блокировки «зеркал», пираты заменили их на новые сайты, а порталы с легальным контентом не смогли подняться в поисковой выдаче российского поисковика.
Обвинение в адрес Яндекс выглядит слишком громко.
Слова гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина о том, что в Google, напротив, легальные сайты поднимаются выше в результатах поиска легко опровергаются простейшими тестами.
В этом, можно убедиться самостоятельно на примере запроса «первому игроку приготовиться смотреть онлайн» в Яндекс и Google.
Ситуация в обоих поисковиках на сегодняшний день примерно одинаковая. Ссылки на любой фильм в пиратских онлайн-кинотеатрах находятся на раз-два. Да, с рекламой казино и другой дичи, но абсолютно бесплатно и безнаказанно. Но в ближайшее время все изменится.
Если ранее пресс-служба Яндекс могла заявлять, что поисковик работает в соответствии с законодательством, то теперь отсутствие жёсткой фильтрации выдачи приведёт к серьёзной лавине штрафов.
Согласно закону, подписанному Путиным 28 июня, поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещённые в России сайты. Это должно позволить (и заставить) поисковики оперативно блокировать подобные ресурсы.
Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда сайты по новому закону составит 3−5 тыс рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. для должностных лиц. Сумма взыскания для поисковых систем составит от 500 до 700 тысяч рублей.
Закон, который вступит в силу через полтора месяца, вынудит Яндекс и Google серьёзно пересмотреть свои алгоритмы фильтрации.
Выполнение предписания приведёт к массовой чистке поисковиков. Находить фильмы и другой контент, размещённые на пиратских сайтах, станет сложнее. Пользователи больше не смогут буквально в один запрос находить нужную информацию.
Поисковики просто не будут отображать сайты, которые попадают под запрет.
У легальных онлайн-кинотеатров и правообладателей должно наступить светлое будущее. Позитивный эффект смогут ощутить на себе все отрасли, связанные с дистрибуцией контента — от кинотеатрального бизнеса до платного спутникового телевидения.
Правообладателям осталось разобраться со скандальной базой фильмов социальной сети ВКонтакте.
С учётом, что музыка в ней уже встала на легальные рельсы, гигантская фильмотека в ближайшие пару лет, наверняка, также кардинально изменится.
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Комментарии
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