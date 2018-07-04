Путин подписал закон об Интернет-поисковиках. Пиратским онлайн-кинотеатрам конец

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Новый закон предусматривает серьезные штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещённые в России сайты. Рассказываем, как это отразится на российском интернет-пространстве.Осенью прошлого года вступил в силу закон о блокировке «зеркал» сайтов, размещающих пиратский контент.Казалось, новый закон наконец-то позволит правообладателям (в первую очередь кино и музыки) вздохнуть спокойно. Посещаемость пиратских сайтов должна была критически упасть, а потребитель соответственно, вынужден перейти на легальный контент. Но этого не произошло.Данные, предоставленные ассоциацией «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие российские онлайн-кинотеатры), показывают, что падение посещаемости пиратских сайтов остановилось в феврале этого года.Закон не сработал. Пользователи продолжили смотреть и качать фильмы на пиратских сайтах.Любопытно, что онлайн-кинотеатры обвинили в этом поисковик Яндекс(!). После массовой блокировки «зеркал», пираты заменили их на новые сайты, а порталы с легальным контентом не смогли подняться в поисковой выдаче российского поисковика.Обвинение в адрес Яндекс выглядит слишком громко.Слова гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина о том, что в Google, напротив, легальные сайты поднимаются выше в результатах поиска легко опровергаются простейшими тестами.В этом, можно убедиться самостоятельно на примере запроса «первому игроку приготовиться смотреть онлайн» в Яндекс и Google.Ситуация в обоих поисковиках на сегодняшний день примерно одинаковая. Ссылки на любой фильм в пиратских онлайн-кинотеатрах находятся на раз-два. Да, с рекламой казино и другой дичи, но абсолютно бесплатно и безнаказанно. Но в ближайшее время все изменится.Если ранее пресс-служба Яндекс могла заявлять, что поисковик работает в соответствии с законодательством, то теперь отсутствие жёсткой фильтрации выдачи приведёт к серьёзной лавине штрафов.Согласно закону, подписанному Путиным 28 июня, поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещённые в России сайты. Это должно позволить (и заставить) поисковики оперативно блокировать подобные ресурсы.Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда сайты по новому закону составит 3−5 тыс рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. для должностных лиц. Сумма взыскания для поисковых систем составит от 500 до 700 тысяч рублей.Закон, который вступит в силу через полтора месяца, вынудит Яндекс и Google серьёзно пересмотреть свои алгоритмы фильтрации.Выполнение предписания приведёт к массовой чистке поисковиков. Находить фильмы и другой контент, размещённые на пиратских сайтах, станет сложнее. Пользователи больше не смогут буквально в один запрос находить нужную информацию.Поисковики просто не будут отображать сайты, которые попадают под запрет.У легальных онлайн-кинотеатров и правообладателей должно наступить светлое будущее. Позитивный эффект смогут ощутить на себе все отрасли, связанные с дистрибуцией контента — от кинотеатрального бизнеса до платного спутникового телевидения.Правообладателям осталось разобраться со скандальной базой фильмов социальной сети ВКонтакте.С учётом, что музыка в ней уже встала на легальные рельсы, гигантская фильмотека в ближайшие пару лет, наверняка, также кардинально изменится.