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Путин подписал закон об Интернет-поисковиках. Пиратским онлайн-кинотеатрам конец

4 июля 2018 17:09
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С учётом, что музыка в ней уже встала на легальные рельсы, гигантская фильмотека в ближайшие пару лет, наверняка, также кардинально изменится.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающей административную ответственность за неисполнение оператором поисковой системы обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, передает iphones.ru.

Новый закон предусматривает серьезные штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещённые в России сайты. Рассказываем, как это отразится на российском интернет-пространстве.

Осенью прошлого года вступил в силу закон о блокировке «зеркал» сайтов, размещающих пиратский контент.

Казалось, новый закон наконец-то позволит правообладателям (в первую очередь кино и музыки) вздохнуть спокойно. Посещаемость пиратских сайтов должна была критически упасть, а потребитель соответственно, вынужден перейти на легальный контент. Но этого не произошло.

Данные, предоставленные ассоциацией «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие российские онлайн-кинотеатры), показывают, что падение посещаемости пиратских сайтов остановилось в феврале этого года.

Закон не сработал. Пользователи продолжили смотреть и качать фильмы на пиратских сайтах.

Любопытно, что онлайн-кинотеатры обвинили в этом поисковик Яндекс(!). После массовой блокировки «зеркал», пираты заменили их на новые сайты, а порталы с легальным контентом не смогли подняться в поисковой выдаче российского поисковика.

Обвинение в адрес Яндекс выглядит слишком громко.

Слова гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина о том, что в Google, напротив, легальные сайты поднимаются выше в результатах поиска легко опровергаются простейшими тестами.

В этом, можно убедиться самостоятельно на примере запроса «первому игроку приготовиться смотреть онлайн» в Яндекс и Google.

Ситуация в обоих поисковиках на сегодняшний день примерно одинаковая. Ссылки на любой фильм в пиратских онлайн-кинотеатрах находятся на раз-два. Да, с рекламой казино и другой дичи, но абсолютно бесплатно и безнаказанно. Но в ближайшее время все изменится.

Если ранее пресс-служба Яндекс могла заявлять, что поисковик работает в соответствии с законодательством, то теперь отсутствие жёсткой фильтрации выдачи приведёт к серьёзной лавине штрафов.

Согласно закону, подписанному Путиным 28 июня, поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещённые в России сайты. Это должно позволить (и заставить) поисковики оперативно блокировать подобные ресурсы.

Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда сайты по новому закону составит 3−5 тыс рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. для должностных лиц. Сумма взыскания для поисковых систем составит от 500 до 700 тысяч рублей.

Закон, который вступит в силу через полтора месяца, вынудит Яндекс и Google серьёзно пересмотреть свои алгоритмы фильтрации.

Выполнение предписания приведёт к массовой чистке поисковиков. Находить фильмы и другой контент, размещённые на пиратских сайтах, станет сложнее. Пользователи больше не смогут буквально в один запрос находить нужную информацию.

Поисковики просто не будут отображать сайты, которые попадают под запрет.

У легальных онлайн-кинотеатров и правообладателей должно наступить светлое будущее. Позитивный эффект смогут ощутить на себе все отрасли, связанные с дистрибуцией контента — от кинотеатрального бизнеса до платного спутникового телевидения.

Правообладателям осталось разобраться со скандальной базой фильмов социальной сети ВКонтакте.

С учётом, что музыка в ней уже встала на легальные рельсы, гигантская фильмотека в ближайшие пару лет, наверняка, также кардинально изменится. 
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Комментарии



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