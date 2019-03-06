Путин подписал закон о запрете смартфонов у военных
6 марта 2019 19:51
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Теперь запрещено использовать во время службы любые технические средства, которые позволяют с помощью интернета распространять фотографии, видеозаписи и аудиофайлы. В частности, это касается смартфонов.
Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения.
Так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций.
Ограничения распространяются на ситуации, связанные с исполнением «отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее».
Тем самым, это правило касается и призывников, которые будут служить в течение года. Разрешены только кнопочные телефоны без камер.
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