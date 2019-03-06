Путин подписал закон о запрете смартфонов у военных

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Теперь запрещено использовать во время службы любые технические средства, которые позволяют с помощью интернета распространять фотографии, видеозаписи и аудиофайлы. В частности, это касается смартфонов.Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения.Так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций.Ограничения распространяются на ситуации, связанные с исполнением «отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее».Тем самым, это правило касается и призывников, которые будут служить в течение года. Разрешены только кнопочные телефоны без камер.