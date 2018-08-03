Путин подписал закон о замене военных кафедр на учебные центры
3 августа 2018 22:53
73
Военные учебные центры придут на смену не только кафедрам, но также факультетам.
Сейчас в 87 вузах есть подразделения, которые занимаются военной подготовкой студентов. Они готовят офицеров запаса по более чем ста специальностям, а также солдат и сержантов запаса по 90 специальностям.
Председатель Комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов пояснял, что цель закона — повысить эффективность обучения. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 августа 2018 23:21
При определённых условиях, в том числе инвестициях, резиденты таких зон смогут получить более гибкий режим работы. Политика региона
49
3 августа 2018 23:16
Помимо того, в ГИБДД теперь будут назначать только номер, знаки же владелец машины будет получать самостоятельно у изготовителя. Политика региона
51
3 августа 2018 22:54
Документ направлен на защиту прав потребителей и предотвращение действий, которые вводят их в заблуждение. Политика региона
76
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
223
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
229
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
750
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
591
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
552
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1055
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
830
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
868
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1030
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1487
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1448
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3144
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2221
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3370
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
671
Мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
Возраст спорту не помеха: на базе отдыха «Волжанка» состоится областная спартакиада среди лиц старшего возраста