Путин подписал закон о замене военных кафедр на учебные центры

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Военные учебные центры придут на смену не только кафедрам, но также факультетам.Сейчас в 87 вузах есть подразделения, которые занимаются военной подготовкой студентов. Они готовят офицеров запаса по более чем ста специальностям, а также солдат и сержантов запаса по 90 специальностям.Председатель Комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов пояснял, что цель закона — повысить эффективность обучения. Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.