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Путин подписал закон о переводе Промсвязьбанка в госсобственность

8 марта 2018 00:29
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Ранее глава Минфина сообщил, что банк будет заниматься обслуживанием нужд оборонного заказа и госконтрактов.
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход санируемого ЦБ Промсвязьбанка в госсобственность. Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации, информирует РБК.

Подписанный закон определяет способ передачи банка в госсобственность. Он разрешает правительству России принять в казну все обыкновенные акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 млрд руб.

Количество акций, которые будут переданы в казну в соответствии с законом, а также сумму уменьшения имущественного взноса Российской Федерации определит правительство отдельным решением.

Соответствующие законодательные нормы были оформлены в виде поправок в ряд действующих законов — №-86 ФЗ «О Центральном банке РФ», № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», № 353-ФЗ «О потребительском кредите», следует из документа.

После того как процедура будет завершена, банк приобретет статус банка оборонного заказа.

Кроме определения пути передачи Промсвязьбанка в госсобственность закон вводит обязательное информирование клиентов банков о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитным картам с помощью СМС или по электронной почте, следует из документа. До этого момента такое обязательство законодательно не было закреплено. Эта норма вступит в силу через 180 дней после его опубликования, остальные статьи документа вступают в силу со дня опубликования.

О том, что правительство России и Центробанк (ЦБ) определили Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, официально объявил глава Минфина Антон Силуанов в середине января. Банк будет проводить расчеты с оборонными предприятиями и кредитовать их.

Потребность в оборонном банке появилась после расширения санкций США. Под риск санкций могут попасть российские банки, работающие с оборонкой. О своем отказе работать с оборонными предприятиями из-за угрозы санкций ранее объявил Альфа-банк. При этом в декабре 2017 года с сайта Центробанка пропал список кредитных организаций, допущенных до работы с ОПК.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку, 15 декабря 2017 года. В тот же день в банк, который контролировали Алексей и Дмитрий Ананьевы, была введена ​временная администрация в лице УК ФКБС. По предварительной оценке ЦБ, банку требуется доначислить резервы на сумму 200 млрд руб.

Позже стало известно, что временная администрация банка попросила прокуратуру возбудить дело из-за сделок с бумагами Промсвязьбанка. Банк санируется по ускоренной схеме: уже 12 января ЦБ решил уменьшить капитал банка до 1 руб., в результате чего доли акционеров банка были размыты.

После санации банка братья Ананьевы покинули Россию, а затем разделили принадлежащие им активы, обменявшись долями в принадлежащем им бизнесе: Алексей Ананьев полностью вышел из финансового и девелоперского бизнеса. Дмитрий Ананьев отошел от управления группой компаний «Техносерв».

В середине января Алексей Ананьев вернулся в Россию — как сообщали источники РБК, чтобы заняться продажей долей еще одного принадлежащего им банка «Возрождение» (через голландскую Promsvyaz Capital B.V. братьям принадлежит 52,7% акций «Возрождения»). Однако представитель Ананьева в разговоре с РБК опроверг, что Алексей Ананьев ведет подготовку к продаже «Возрождения». По его словам, из России он уезжал «в короткий отпуск на новогодние праздники».


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