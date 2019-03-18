Путин подписал закон о нескольких отсрочках от армии студентам

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Конституционный суд в апреле разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Суд признал несоответствующим конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 закона "О воинской обязанности и военной службе", по которому отсрочка предоставляется для получения высшего образования только один раз. Магистранты не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ей дважды: в школе и бакалавриате.Закон устраняет правовую коллизию и дает молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.Таким образом, гражданам предоставляются равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, и создаются дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования.Также предоставляется отсрочка от призыва на военную службу учащимся на подготовительном отделении.