Путин подписал закон о ежегодном увеличении МРОТ
26 декабря 2018 00:08
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Закон устанавливает МРОТ с 1 января следующего года в размере 11 280 рублей в месяц, то есть 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.
Отмечается, что благодаря ежегодному росту МРОТ у 3,7 миллиона работников возрастёт размер зарплаты.
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