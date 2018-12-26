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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал закон о ежегодном увеличении МРОТ

26 декабря 2018 00:08
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Отмечается, что благодаря ежегодному росту МРОТ у 3,7 миллиона работников возрастёт размер зарплаты.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в среднем по стране на 117 рублей с 2019 года. Документ опубликован на портале правовой информации, передает life.ru.

Закон устанавливает МРОТ с 1 января следующего года в размере 11 280 рублей в месяц, то есть 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

Отмечается, что благодаря ежегодному росту МРОТ у 3,7 миллиона работников возрастёт размер зарплаты. 
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