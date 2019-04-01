Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

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Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — проводиться индексация.Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, пенсионерам выплатят недополученные за этот период деньги.По словам главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.Как ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в бюджете есть деньги на допвыплаты. В этом году на них потратят 15-20 миллиардов рублей.Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пенсии, рассчитанные по-новому, начнут выплачивать уже в мае.