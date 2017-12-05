Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

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Соответствующие документы размещены на портале публикации правовых актов. В полном объеме прописанные в них нормы должны вступить в силу в середине 2018 года.После этого человек, оштрафованный или подвергнутый административному аресту за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна или привлеченный к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета, может быть включен авиакомпанией в черный список. Таким людям авиакомпания имеет право в течение года не продавать билеты на свои рейсы.Впрочем, в отдельных случаях даже включенный в черный список пассажир все-таки сможет попасть на борт воздушного судна.