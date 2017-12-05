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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

5 декабря 2017 22:32
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В полном объеме он вступит в силу в середине 2018 года.
Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин подписал законы, в соответствии с которыми авиакомпании получат право отказывать в покупке билетов на свои рейсы пассажирам, внесенным ранее в черные списки.

Соответствующие документы размещены на портале публикации правовых актов. В полном объеме прописанные в них нормы должны вступить в силу в середине 2018 года.

После этого человек, оштрафованный или подвергнутый административному аресту за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна или привлеченный к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета, может быть включен авиакомпанией в черный список. Таким людям авиакомпания имеет право в течение года не продавать билеты на свои рейсы.

Впрочем, в отдельных случаях даже включенный в черный список пассажир все-таки сможет попасть на борт воздушного судна.


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Комментарии



Политика региона
5 декабря 2017  22:32
В полном объеме он вступит в силу в середине 2018 года.
Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров
В полном объеме он вступит в силу в середине 2018 года.   Политика региона
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5 декабря 2017  22:05
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