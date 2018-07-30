Путин подписал закон, обязывающий угонщиков выплачивать компенсацию за повреждение автомобилей

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«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред», — говорится в документе.Уточняется, что данный закон не освобождает от материальной ответственности человека, который причинил вред.