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Путин подписал закон, который обязывает ТЦ, находящиеся рядом с федеральными автодорогами, строить съезды и создавать парковки

7 декабря 2017 23:47
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Соответствующие изменения позволят исключить образование автомобильных заторов рядом с ТЦ.
Как информирует ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев торговых центров строить съезды на магистрали, а также создавать парковочные пространства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предлагает распространить требования, установленные законодательством для объектов дорожного сервиса, на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тыс. кв. м, присоединяемые к автомобильным дорогам федерального значения. Такие объекты, в частности, должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.

Новая норма позволит увеличить пропускную способность автодорог в местах расположения торговых объектов и исключить образование автомобильных заторов в местах присоединения таких объектов к улично-дорожной сети. Кроме того, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления теперь получают право принимать решения о применении положений этих требований к стационарным торговым объектам, присоединяемым к автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения соответственно.



Фото:   new-retail.ru



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Комментарии



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7 декабря 2017  23:47
Соответствующие изменения позволят исключить образование автомобильных заторов рядом с ТЦ.
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