Путин подписал закон, который обязывает ТЦ, находящиеся рядом с федеральными автодорогами, строить съезды и создавать парковки
7 декабря 2017 23:47
50
Закон предлагает распространить требования, установленные законодательством для объектов дорожного сервиса, на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тыс. кв. м, присоединяемые к автомобильным дорогам федерального значения. Такие объекты, в частности, должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.
Новая норма позволит увеличить пропускную способность автодорог в местах расположения торговых объектов и исключить образование автомобильных заторов в местах присоединения таких объектов к улично-дорожной сети. Кроме того, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления теперь получают право принимать решения о применении положений этих требований к стационарным торговым объектам, присоединяемым к автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения соответственно.
Фото: new-retail.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
7 декабря 2017 23:47
Соответствующие изменения позволят исключить образование автомобильных заторов рядом с ТЦ. Политика региона
45
7 декабря 2017 12:48
Рейтинг сформирован по частоте упоминаний в материалах Рунета. Политика региона
227
7 декабря 2017 09:32
Изменится состав политсовета. Политика региона
196
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1953
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1358
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1279
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5428
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1978
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8873
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2651
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10366
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3027
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2407
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1628
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1988
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1880
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1586
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3213
Мероприятия