Путин подписал закон, который обязывает ТЦ, находящиеся рядом с федеральными автодорогами, строить съезды и создавать парковки

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Закон предлагает распространить требования, установленные законодательством для объектов дорожного сервиса, на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тыс. кв. м, присоединяемые к автомобильным дорогам федерального значения. Такие объекты, в частности, должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.Новая норма позволит увеличить пропускную способность автодорог в местах расположения торговых объектов и исключить образование автомобильных заторов в местах присоединения таких объектов к улично-дорожной сети. Кроме того, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления теперь получают право принимать решения о применении положений этих требований к стационарным торговым объектам, присоединяемым к автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения соответственно.Фото: new-retail.ru