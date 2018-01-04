Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром

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Указ выпущен 4 января и вступает в силу со дня его подписания.«Внести в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года <...> «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий <...> пункт первый <...> дополнить словами «регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами «за исключением г. Каира», — говорится в документе.