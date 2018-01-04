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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром

4 января 2018 16:43
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Оно было прервано в конце 2015 года после крушения пассажирского лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем.
Как сообщает РБК, президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиационного сообщения с Египтом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ выпущен 4 января и вступает в силу со дня его подписания.

«Внести в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года <...> «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий <...> пункт первый <...> дополнить словами «регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами «за исключением г. Каира», — говорится в документе.


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Комментарии



Политика региона
4 января 2018  16:43
Оно было прервано в конце 2015 года после крушения пассажирского лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем.
Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром
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