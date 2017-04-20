Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы
20 апреля 2017 16:14
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Сроки проведения сборов, согласно документу, будут согласовываться с региональными властями, за исключением «проверочных сборов», сроки которых будет определять Минобороны. При этом максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца, говорится в указе.
Сборы будут проходить в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.
Указ вступает в силу со дня его опубликования 20 апреля.
В 2016 году Путин подписал указ о призыве на сборы 11 июня. Максимальный срок проведения военных сборов также составлял два месяца.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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