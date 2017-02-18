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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал указ о признании в России паспортов и автономеров ДНР и ЛНР

18 февраля 2017 19:59
96
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют
Как сообщает newsru.com, Россия с нынешнего дня признает паспорта, выданные в сепаратистских республиках на территории Украины - ДНР и ЛНР. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Произошло это на фоне встречи глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене: дипломаты в субботу обсуждают возможности продвинуться в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Указ, который подписал Путин, называется "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Пресс-служба Кремля отмечает, что это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В тексте указа отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".

"В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - цитирует указ "Интерфакс".

Также указано, что граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, смогут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность и выданных органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Сведения о негласном признании паспортов ДНР и ЛНР появились в СМИ в начале февраля. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что это неофициально: "Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений".

В Мюнхене обсуждают урегулирование конфликта

Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) началась в Мюнхене. Сообщение об этом по лентам агентств прошло за полчаса до известий о подписании указа.

В переговорах принимают участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран - Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эро и Павел Климкин. Главной темой, как ожидается, станет очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

Перед ее началом глава МИД России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции, где заявил, что восстановление контроля Киева над границей с Россией возможно только после выполнения минских соглашений. В настоящее время некоторые пропускные пункты контролируются сепаратистами ДНР и ЛНР. В Киеве ранее заявляли, что контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе до того, как в "отдельных районах Донбасса" будут проведены выборы.

Последняя встреча глав МИД "нормандского формата" прошла в Минске в ноябре 2016 года.


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Комментарии



Политика региона
18 февраля 2017  19:59
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют
Путин подписал указ о признании в России паспортов и автономеров ДНР и ЛНР
В тексте указа отмечается, что эти меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской... Политика региона
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