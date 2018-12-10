Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
10 декабря 2018 18:38
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В середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. Но при этом он обращал внимание на то, что «есть и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы ведется уже давно».
Ранее Олег Кожемяко заявлял, что его инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, а глава администрации президента Антон Вайно отнесся к этой идее «в целом положительно». Вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад Владимиру Путину о преимуществах переноса столицы ДФО, напомнил близкий к Кремлю собеседник РБК.
Кожемяко объяснял необходимость переноса тем, что это будет справедливо и правильно, поскольку Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств. Он отмечал, что статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей.
«Владивосток — это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика.Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», — ранее заявлял Кожемяко.
Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он утверждал, что Хабаровск является столицей «не только по названию, но и по определению» — в частности, по мнению главы региона, в области здравоохранения, культуры и образования. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал «развивать науку, у нас есть очень большие планы и программы по развитию спорта».
Представитель ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края 28 сентября — после того как победил во втором туре региональных выборов. Он набрал более 69% голосов, возглавлявший регион и баллотировавшийся от «Единой России» Вячеслав Шпорт — более 27%.
16 декабря в Приморье пройдут повторные выборы губернатора, в которых примет участие врио главы региона Олег Кожемяко. Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе 9 и 16 сентября. Во втором туре коммунист Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы; комиссия решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.
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